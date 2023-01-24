Россия направила десятки тысяч новых военнослужащих на фронт, но это не помогло — CNN

24 января, 06:04
Поделиться:
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Высокопоставленный военный представитель Соединенных Штатов Америки сообщил, что в последние месяцы Россия направила в Украину десятки тысяч новых военнослужащих.

Об этом сообщает CNN.

Американский военный сообщил, что такое решение ничего не изменило, ведь россияне прибыли «плохо экипированными, плохо обученными» и «брошенными на поле боя».

Видео дня

"Россия направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - сообщил чиновник.

Он отметил, что новые военные стали прибывать на фронт после объявления мобилизации в октябре 2022 года.

Читайте также:
Мобилизованных россиян бросают на линию фронта без еды и оснащения — ОВА

13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.

https://www.youtube.com/watch?v=5aTDeUhG8Tk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X