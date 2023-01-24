Россия направила десятки тысяч новых военнослужащих на фронт, но это не помогло — CNN
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Высокопоставленный военный представитель Соединенных Штатов Америки сообщил, что в последние месяцы Россия направила в Украину десятки тысяч новых военнослужащих.
Об этом сообщает CNN.
Американский военный сообщил, что такое решение ничего не изменило, ведь россияне прибыли «плохо экипированными, плохо обученными» и «брошенными на поле боя».
"Россия направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - сообщил чиновник.
Он отметил, что новые военные стали прибывать на фронт после объявления мобилизации в октябре 2022 года.
13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.