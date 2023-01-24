Россия направила десятки тысяч новых военнослужащих на фронт, но это не помогло — CNN 24 января, 06:04 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Высокопоставленный военный представитель Соединенных Штатов Америки сообщил, что в последние месяцы Россия направила в Украину десятки тысяч новых военнослужащих.



Об этом сообщает CNN.

Американский военный сообщил, что такое решение ничего не изменило, ведь россияне прибыли «плохо экипированными, плохо обученными» и «брошенными на поле боя».

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"Россия направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - сообщил чиновник.

Он отметил, что новые военные стали прибывать на фронт после объявления мобилизации в октябре 2022 года.

13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.

