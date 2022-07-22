США считают, что Украина уничтожила более сотни «высокоценных» российских целей

22 июля, 19:10
Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По оценке США, Украина «уничтожила более сотни ценных целей». В последние недели большинство целей находилось на востоке, поскольку украинцы смогли повысить точность наведения с помощью предоставленной США артиллерии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что что такие удары подрывают способность России снабжать свои войска, командовать и контролировать свои силы, а также вести агрессивную войну.

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По словам чиновника, украинцы «атакуют российские командные пункты, склады боеприпасов, объекты ПВО, радиолокационные узлы и узлы связи, а также позиции дальнобойной артиллерии». Издание уточняет, что это свидетельствует о том, что Украине удалось добиться прогресса в борьбе с российскими войсками.

«Они не могут продолжать в том же духе вечно», русские «израсходовали много более умных боеприпасов… их возможности становятся все глупее», — отметил чиновник, добавив, что Россия еще не вывела из строя ни одну систему HIMARS, но, вероятно, им «повезет», и в какой-то момент они это сделают.

https://www.youtube.com/watch?v=gZ4LGsJ-tG8

Пентагон считает, что российские военные ежедневно теряют сотни военных в Украине, заявил неназванный представитель Минобороны США.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Война России против Украины

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