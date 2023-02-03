«Нужно время». В США считают, что Украине придется отойти от Бахмута и ждать танков — Bloomberg

3 февраля, 00:09
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Город Бахмут (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Город Бахмут (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

В США советуют украинским силам тянуть время, в ожидании нового оружия, также придется отойти от Бахмута, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления, сообщает Bloomberg.

По словам неназванного чиновника, США советуют украинским силам «тянуть время», чтобы позволить танкам и другому вооружению прибыть.

При этом, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, также придется вскоре вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили американские и европейские чиновники.

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Однако там также считают, что отступление из Бахмута не окажет значительного стратегического влияния на войну.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, украинские войска, скорее всего, установят оборонительные линии очень близко к тому месту, где сейчас проходит линия фронта.

Ожидается, что из Бахмута Россия будет продвигаться к Славянску и Краматорску.

«Ее войскам вряд ли удастся захватить всю восточную часть Донецкой области в ближайшее время, учитывая огромные размеры территории», — сказал собеседник издания.

Если Украина сосредоточится на юге весной и летом, то сможет открыть возможности вокруг Крыма, поскольку российские военные будут отрезаны от поставок.

В то же время, Россия может попытаться оттеснить украинские силы как можно дальше на север, подальше от Крыма.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в ближайшее время.

Тем не менее, если Украине удастся вернуть себе территорию на юге в районе Мелитополя и разделить российские границы между Крымом и востоком страны до конца лета, Киев создаст почву для нескольких тяжелых месяцев для Путина и его войск.

Собеседники издания считают, что война, вероятно, затянется до 2024 года.

В частности, предоставленного Украине вооружения пока недостаточно для существенного отвоевания территории, а больше оружия поступит через несколько месяцев.

Инфографика: NV

Учитывая время, необходимое для доставки, подготовки и построения линий поставок, современные боевые танки из Европы и США могут появиться на поле боя не раньше весны.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

По данным немецких СМИ, Олаф Шольц говорил Джо Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Abrams. В правительстве Германии это опровергали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Танки Донецкая область Российская агрессия Военная помощь Бахмут Война России против Украины

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