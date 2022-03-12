США изучают возможность отправки Украине ПВО после провала с польскими истребителями — WP 12 марта, 06:50 Цей матеріал також доступний українською Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Соединенные Штаты изучают возможность отправки Украине более совершенных систем ПВО и другого вооружения.

Администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в зону боевых действий более совершенных систем ПВО и других вооружений.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на заявление официальных лиц США.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты намерены вооружить правительство в Киеве «теми средствами, которые, как мы знаем, нужны украинцам и которые они очень хорошо используют».

Какие именно виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок Украине он уточнить отказался.

«Мы считаем, что наиболее эффективным способом поддержки украинских военных в их борьбе против России является предоставление большего количества противотанковых средств и систем ПВО, что продолжается совместно с международным сообществом», — отметил генерал ВВС США Тод Уолтерс.



Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, Украина запросила зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, переговоры о такой возможности продолжаются.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявляла, что США не могут прикрыть Украину Железным куполом, но рассматривают возможность использования другой ПВО.

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