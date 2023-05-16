США направят Тайваню дополнительную оборонную помощь — Остин

16 мая, 23:56
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Соединенные Штаты скоро отправят Тайваню дополнительную помощь в сфере безопасности.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты в скором времени предоставят Тайваню значительную дополнительную помощь в сфере безопасности через полномочия президента уволить штат, который Конгресс разрешил в прошлом году», — сказал Остин.

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14 мая тайваньские военные обнаружили обломки, вероятно, китайского метеорологического аэростата на одном из островов.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и председатель КНР Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань своей территорией и угрожает «без колебаний начать войну», если остров объявит независимость.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Тайвань

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