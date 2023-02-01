Американская компания предложила ВСУ два ударных дрона Reaper MQ-9 за один доллар 1 февраля, 04:09 Ударный дрон Reaper MQ-9 (Фото:Special Kherson Cat/Twitter)

Американская компания General Atomics предложила правительству Украины приобрести два ударных беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Предложение сделал гендиректор производителя Линден Блу, чтобы "помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению".



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В то же время, соглашение потребует от Украины потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку самолетов в Украину, а также еще около 8 миллионов ежегодно на техническое обслуживание.

В статье говорится, что Белый дом и правительство Украины отказались комментировать новость о Reaper MQ-9.