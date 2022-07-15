США готовят группу прокуроров для фиксации военных преступлений россиян в Украине 15 июля, 00:41 Буча после освобождения от оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

США готовы направить группу прокуроров для работы на местах военных преступлений российских военных в Украине.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, о практической поддержке «на земле» говорили с партнерами из США. В частности, с Послом по особым поручениям Офиса глобального уголовного правосудия Государственного департамента США Бет ван Скак и легендарным «охотником за нацистами» Эли Розенбаумом из Департамента юстиции США.

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«Штаты формируют группу прокуроров, которая станет с украинскими правоохранителями бок о бок на поле боя за справедливость. Также американские коллеги будут активно развивать поддержку Atrocity Crimes Advisory Group, которая работает с Офисом Генпрокурора», — сказала Венедиктова.

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