США сообщили, что уже передали противорадиолокационные ракеты и детали к МиГ-29 9 августа, 06:01 Украина сможет поднять в небо еще больше МиГ-29 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США в предыдущих пакетах военной помощи уже предоставляли ВСУ противорадиолокационные ракеты.

«В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи», — сообщил Каль.

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Он также отметил, что союзники предоставили Украине запчасти, благодаря которым ВСУ смогут поднять в небо большее количество МиГ-29.

8 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

По словам представителя Пентагона, в последнем пакете военной помощи США предоставили Украине «огромное количество» GMLRS и сейчас выходят на стабильные и регулярные поставки этих боеприпасов. Он добавил, что в следующем пакете следует ожидать увеличение GMLRS.



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