США сообщили, что уже передали противорадиолокационные ракеты и детали к МиГ-29

9 августа, 06:01
Украина сможет поднять в небо еще больше МиГ-29 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

Украина сможет поднять в небо еще больше МиГ-29 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США в предыдущих пакетах военной помощи уже предоставляли ВСУ противорадиолокационные ракеты.

«В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи», — сообщил Каль.

Видео дня

Он также отметил, что союзники предоставили Украине запчасти, благодаря которым ВСУ смогут поднять в небо большее количество МиГ-29.

https://www.youtube.com/watch?v=6Oz6L4xKgNY
Читайте также:
«Расширенный Рамштайн». В Копенгагене на этой неделе пройдет конференция о помощи Украине

8 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

По словам представителя Пентагона, в последнем пакете военной помощи США предоставили Украине «огромное количество» GMLRS и сейчас выходят на стабильные и регулярные поставки этих боеприпасов. Он добавил, что в следующем пакете следует ожидать увеличение GMLRS.

https://www.youtube.com/watch?v=-VgqxGxf5-8
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Вооружение Поставки оружия МиГ-29 Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Многие гормоны могут влиять на ваше самочувствие (Фото:Nik Shuliahin/Unsplash)
Виновники вашего плохого самочувствия /
Восемь признаков проблем с гормонами
8 августа, 21:00
Медицина
США, Китай и Тайвань (Фото:ifri.org)
Первыми падут Apple и Tesla? /
Как борьба США и Китая за Тайвань определит будущее мировых технологий
8 августа, 20:00
Инновации
Стелла на въезде в город Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Чтобы эффективно удирать из Херсона» /
Зачем россияне минируют важные коммуникации в оккупированном городе — интервью с Грабским
8 августа, 17:23
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X