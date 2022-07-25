США передали Украине почти 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 25 июля, 21:44 Вакцина против коронавируса (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

США передали Украине почти 500 000 доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Госдеп США.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Украины в ее борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, вакцину какого производителя решили передать нашей стране. В Украине применялись американские вакцины Pfizer и Moderna.

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20 июля в Украине разрешили вводить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

В начале текущего года министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной вакцинации в Украине. Теперь третью прививку могут получить все желающие старше 18 лет, которые уже вакцинировались двумя дозами.

Бустерная доза вакцины должна усилить эффективность вакцины и лучше защитить от нового штамма коронавируса Омикрон. Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Рекомендованный период введения бустерной дозы — от шести до девяти месяцев после получения второй прививки от COVID-19.

С начала полномасштабного вторжения России пункты тестирования продолжают работать на тех территориях страны, которые не захвачены оккупантами и где нет активных боевых дейтсвий.

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