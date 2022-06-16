РСЗО HIMARS. Первые системы поступят в Украину до конца месяца 16 июня, 01:14 Цей матеріал також доступний українською РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что до конца июня украинской армии будут переданы первые РСЗО HIMARS.



Об этом сообщает ВВС.



Милли отметил, что украинские военные успешно завершили обучение работе с РСЗО.

«До конца месяца мы передадим системы HIMARS, боеприпасы и экипаж для операционного применения в обороне Украины», — заявил Милли.

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Генерал отметил, что США и союзники уже обучили 60 украинских военнослужащих работать с HIMARS, 420 — с гаубицами M777, 300 — с самоходными гаубицами М109, 129 — с бронетранспортерами М113 и еще 100 — с беспилотниками.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

В свою очередь, Британия уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО было согласовано с США, которые являются производителями данного вооружения.

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