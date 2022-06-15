США будут передавать Украине разведданные для нанесения ударов системами залпового огня

15 июня, 11:55
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ВСУ смогут наносить удары, сравнимые по эффективности с применением авиации (Фото:StirileProTV/Facebook)

ВСУ смогут наносить удары, сравнимые по эффективности с применением авиации (Фото:StirileProTV/Facebook)

Украинская армия будет получать от США разведывательные данные для нанесения ударов американскими реактивными системами залпового огня.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники», — подчеркнул в ходе конференции, проводимой Центром новой американской безопасности в Вашингтоне, заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

Видео дня

По его словам, американские разведданные позволят ВСУ эффективно поражать цели противника, не расходуя лишние боекомплекты, поскольку, благодаря чрезвычайной точности и мощи РСЗО HIMARS и MLRS их применение можно сравнить с авиаударами.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Разведка РСЗО Война России против Украины

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