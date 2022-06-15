США будут передавать Украине разведданные для нанесения ударов системами залпового огня 15 июня, 11:55 Цей матеріал також доступний українською ВСУ смогут наносить удары, сравнимые по эффективности с применением авиации (Фото:StirileProTV/Facebook)

Украинская армия будет получать от США разведывательные данные для нанесения ударов американскими реактивными системами залпового огня.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники», — подчеркнул в ходе конференции, проводимой Центром новой американской безопасности в Вашингтоне, заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

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По его словам, американские разведданные позволят ВСУ эффективно поражать цели противника, не расходуя лишние боекомплекты, поскольку, благодаря чрезвычайной точности и мощи РСЗО HIMARS и MLRS их применение можно сравнить с авиаударами.

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