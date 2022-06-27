«Зверства Кремля в Украине». США отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

27 июня, 20:17
Андрей Ермак (Фото:Andriy Yermak / Twitter)

Андрей Ермак (Фото:Andriy Yermak / Twitter)

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня.

На своей странице в Twitter она подчеркнула, что в ужасе от фото, на которых запечатлены последствия обстрела ТРЦ в Кременчуге.

«Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине», — написала она.

Видео дня
https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1541458242840264705?t=KalEYVfvLLcCfTPOZ2A15A&s=09

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Пока известно о десяти жертвах и 40 раненых.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Полтавская область Кременчуг Бриджит Бринк Война России против Украины

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