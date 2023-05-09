«Война пошла не по плану». В Госдепе отреагировали на террористические атаки РФ на украинские города 9 мая, 01:55 Последствия российского удара в Одесской области (Фото:Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Спикер Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что российские оккупанты начали обстрелы мирных городов Украины из-за того, что «война пошла не по плану».



"Это еще одна строчка в длинном списке проявлений российской агрессии против Украины. Такие акции и деятельность абсолютно недопустимы", - заявил Пател.

Он напомнил, что РФ бросает на фронт заключенных, обстреливает мирную инфраструктуру и выбирает эскалацию войны вместо мира.

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Пател заверил, что США будут и дальше оказывать поддержку Украине, а также способствовать тому, чтобы РФ была привлечена к ответственности.

В ночь на 8 мая Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Все 35 дронов сбили силы ПВО. В результате атаки в столице пострадали пять человек, обломки дронов упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

По Одесской области враг ударил ракетами Х-22. От взрыва на территории складского помещения продовольственного предприятия погиб один человек, еще двое — пострадали.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что за сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных, 59 авиаударов и 76 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня.