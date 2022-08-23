В День Независимости. США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд — AP 23 августа, 19:51 Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $3 миллиардов. Это планируют сделать в среду, 24 августа, — День Независимости и полгода после начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.



По их словам, война России против Украины затягивается, а помощь США в области безопасности переходит на долгосрочную кампанию. Как пишет агентство, деньги пойдут на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на фронте еще год или два.

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В общий пакет помощи, предоставляемый США в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины (USAI), за одну ночь еще могут внести изменения, но вряд ли они будут значительными, пишет AP.



Собеседники агентства заявили, что, в отличие от большинства предыдущих пакетов, которые сосредотачивались на более неотложных потребностях Киева в вооружении, новый в основном направлен на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборонную позицию.



Также новый пакет нацелен на то, чтобы «уверить украинских чиновников: Соединенные Штаты планируют продолжать свою поддержку, несмотря на повседневные действия конфликта», сказали американские чиновники.



19 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $775 млн. Он будет включать:

боеприпасы для HIMARS;

105-мм гаубицы и 36 тысяч снарядов;

15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;

40 машин с противоминной защитой;

дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM;

1500 ПТРК TOW;

1000 Javelin.

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