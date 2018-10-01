01 октября 2018, понедельник

США обратились к РФ из-за гибели детей в оккупированной Горловке

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

США призвали Россию повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе в связи с гибелью детей в результате подрыва на мине у оккупированной Горловки Донецкой области.

"Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии", - говорится в заявлении посольства США в Украине.

В американском дипломатическом представительстве добавили, что спровоцированный Россией конфликт на Донбассе превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира.

Напомним, что 30 сентября у города Горловка, который находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, группа детей подорвалась на мине. В результате трагедии погибли трое детей школьного возраста, еще один ребенок получил ранения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове