США обратились к РФ из-за гибели детей в оккупированной Горловке

США призвали Россию повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе в связи с гибелью детей в результате подрыва на мине у оккупированной Горловки Донецкой области.

"Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии", - говорится в заявлении посольства США в Украине.

В американском дипломатическом представительстве добавили, что спровоцированный Россией конфликт на Донбассе превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира.

(2/2) Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии. #МирУкраини #peace4Ukraine - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 1 октября 2018

Напомним, что 30 сентября у города Горловка, который находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, группа детей подорвалась на мине. В результате трагедии погибли трое детей школьного возраста, еще один ребенок получил ранения.