США не видят признаков отступления из Бахмута боевиков ЧВК Вагнера

11 мая, 05:12
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Боевики ЧВК Вагнера (Фото:Press service of «Concord

Боевики ЧВК Вагнера (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Американские чиновники заявили, что боевики ЧВК Вагнера остаются в Бахмуте Донецкой области и имеют достаточно боеприпасов для сдерживания украинских атак.

Об этом сообщает Politico.

Американские чиновники анонимно заявили, что не верят в заявления террориста Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов и поддержке со стороны регулярных войск.

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Один из собеседников заявил, что ЧВК Вагнера удерживают не менее 85% Бахмута. Также существует риск вовлечения в боевые действия подразделений Рамзана Кадырова.

"Пригожин относился к своим солдатам как к пушечному мясу, жертвуя их жизнями ради небольших продвижений без видимой стратегической выгоды, пытаясь достичь своих политических целей", - заявил представитель Пентагона.

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10 мая Андрей Билецкий, командир тактической группы Азов, входящей в 3-ю ОШБр, рассказал, что украинские бойцы разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории Украины и взяли в плен оккупантов.

Позже спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Силы обороны нанесли мощные удары по российской 72-й отдельной мотострелковой бригаде в Бахмуте, однако полностью уничтожить ее пока не удалось.

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский заявил, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км. Он поблагодарил 3-ю штурмовую бригаду за мощный удар по оккупантам.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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