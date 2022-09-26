«Изучаем каждую крошку информации». США не видят никаких признаков того, что Китай готовится помогать Путину

26 сентября, 23:55
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Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

В США не видят никаких признаков того, что Китай готовится оказать помощь российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает CNN.

«Мы изучаем каждую крошку имеющейся у нас информации», — заявил он.

По его словам, в США пока не видели ничего, что указывало хотя бы на то, что Китай придерживается другого подхода, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. Также речь не идет об усилиях по систематической помощи России в обходе санкций.

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Нед Прайс подчеркнул, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И указывают на то, что Китай испытывает «определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине».

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«Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ван И в пятницу в ООН и осветил последствия, если Китай поддержит вторжение Москвы в суверенное государство», — говорится в отчете Госдепа.

24 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай ждут последствия, если он окажет поддержку войне России против Украины.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

https://www.youtube.com/watch?v=DzORnwKkfTY

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фань Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Россия Владимир Путин Китай Российская агрессия Война России против Украины

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