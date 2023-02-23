США не собираются наращивать свой ядерный арсенал — Нуланд

23 февраля, 18:51
Поделиться:
Виктория Нуланд (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Виктория Нуланд (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

У США нет желания наращивать свой ядерный арсенал, а также они не видят в России таких возможностей.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

«Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие, и мы честно говоря, не заинтересованы и не планируем делать этого», — сказала Нуланд.

Видео дня

Читайте также:
Ядерные боеголовки и баллистические ракеты. Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях, на который наплевала РФ

Также она отметила, что прекращение Россией своего участия в ГСНО не изменит поведения США в этом вопросе.

«Будем ли мы делать что-то по-другому? Мы не будем, и мы ясно дали это понять России», — добавила заместитель госсекретаря.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении инспекций в рамках ГСНО, которые, по ее словам, были фактически прекращены задолго до формального объявления о приостановлении РФ своего участия в договоре.

https://www.youtube.com/watch?v=qqT4nBx-Sws
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Россия Ядерное оружие Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X