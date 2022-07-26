США выделили 100 млн долларов на подготовку украинских пилотов, это говорит о серьезности их намерений передать самолеты — Воздушные силы 26 июля, 19:37 Украинские пилоты будут обучаться работе на американских истребителях (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Планы США в 2023 году выделить 100 млн долларов на обучение украинских пилотов свидетельствуют о серьезности намерений Вашингтона. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга во вторник, 26 июля.

«Американским правительством был принят законопроект о выделении 100 млн долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году… Это уже серьезный шаг. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит, это говорит о серьезности намерений США. И [о том, что] мы будем получать авиационную технику», — отметил он.



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Игнат уточнил, что речь о конкретном типе самолетов, которые может получить Украина, пока не идет, «очевидно, продолжаются переговоры».

В середине июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Инфографика: НВ

В Белом доме заявили, что изучают возможность предоставления Украине истребителей, но что это не произойдет в ближайшем будущем.

Если бы мы не готовились к войне, у нас бы сейчас не было воздушных сил – Юрий Игнат https://www.youtube.com/embed/mXU2wuCxxlY

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