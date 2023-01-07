Украинские военные начнут обучение на ЗРК Patriot в этом месяце — CNN

7 января, 03:43
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ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Американские военные планируют уже в этом месяце начать обучение украинцев работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Об этом сообщает CNN.

Заместитель помощника министра обороны по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер подчеркнула, что обучение продлится несколько месяцев.

Инфографика: НВ
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21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине ЗРК Patriot.

Видео дня

Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot на территории США.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Поставки оружия Война в Украине ЗРК Patriot Война России против Украины

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