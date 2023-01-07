Украинские военные начнут обучение на ЗРК Patriot в этом месяце — CNN
ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)
Американские военные планируют уже в этом месяце начать обучение украинцев работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.
Об этом сообщает CNN.
Заместитель помощника министра обороны по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер подчеркнула, что обучение продлится несколько месяцев.
21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине ЗРК Patriot.
Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot на территории США.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.