Украинские военные начнут обучение на ЗРК Patriot в этом месяце — CNN 7 января, 03:43 ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Американские военные планируют уже в этом месяце начать обучение украинцев работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Об этом сообщает CNN.

Заместитель помощника министра обороны по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер подчеркнула, что обучение продлится несколько месяцев.

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21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине ЗРК Patriot.

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Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot на территории США.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

