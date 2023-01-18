США готовы помочь Украине в борьбе за Крым — NYT 18 января, 22:53 Полуостров Крым (Фото:NASA)

США готовы помочь Украине вооружением, чтобы полностью деоккупировать Крым, сообщает The New York Times.

Журналисты напомнили, что официально США придерживаются «жесткой линии», отказываясь предоставлять Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов по военным базам оккупантов в Крыму. Теперь же эта позиция начинает смягчаться, говорится в материале.

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Несколько официальных лиц США на условиях анонимности рассказали изданию, что после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по оккупантам в Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

В материале также говорится, что администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск сохраняется.

1 октября 2022 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.