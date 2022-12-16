«Умные» бомбы. США могут дать Украине новое оружие из-за возможного наступления РФ на Киев — Politico 16 декабря, 13:22 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

США рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне угрозы нападения РФ на Киев в январе, сообщает Politico со ссылкой на шестерых знакомых с этим вопросом собеседников.

По информации анонимных источников издания, кроме отправки Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямого наведения, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные» бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

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Других деталей собеседники издания не раскрыли.

5 декабря командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что пока нет предпосылок для повторного наступления РФ на Киев, однако от Москвы можно ожидать чего угодно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что РФ не оставила своих планов в отношении столицы, поэтому нужно готовиться.

3 ноября Генштаб сообщал, что украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможной новой попытке наступления российских оккупантов на Киев.