Есть нюанс. США планируют отправить Украине усовершенствованную версию Abrams — Politico

26 января, 20:38
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Танк Abrams A1M1 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танк Abrams A1M1 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации M1A2, а не более старую версию A1, которая находиться на хранении у военных, сообщает Politico.

Источники издания сообщили, что Abrams для Украины не будет включать секретную броневую защиту, которая делает новейшую версию танка столь смертоносной.

Версия А2 имеет более сложную оптику и систему управления, чем более старая версия А1, которую армия намерена снять с вооружения в ближайшие несколько лет. Внешне похожая на A1, A2 имеет переработанную станцию управления оружием командира с улучшенной оптикой для прицеливания, а также независимый тепловизор, который позволяет командиру самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.

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Наиболее радикальные изменения произошли во внутреннем устройстве, которое было переработано с учетом преимуществ новых технологий. Механизмы управления оцифрованы, в первую очередь новая система межтранспортной информации, которая позволяет машинам обмениваться информацией непрерывно и автоматически. Используя новую технологию, командиры могут быстро отслеживать местоположение дружественных машин, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.

Источники издания отметили, что федеральная политика США запрещает экспорт Abrams с засекреченными пакетами брони, используемыми американскими военными, в состав которых входит обедненный уран. США лишают машины этого секретного «рецепта» брони, прежде чем продавать их другим странам. Существуют и другие комплекты брони, которые США могут предоставить покупателям в рамках иностранных военных продаж.

Инфографика: NV

Об официальном решении США передать Украине свои танки Abrams стало известно накануне, 25 января.

26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не успеют отправить танки Abrams Украине до весны 2023 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Военная помощь Война России против Украины танк Abrams

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