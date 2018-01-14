США готовы помочь Украине создать службу финрасследований - Данилюк

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Александр Данилюк встретился с Джамалом Эль-Хинди
Минфин

Александр Данилюк встретился с Джамалом Эль-Хинди

Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований, сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк.

Его заявление прозвучало по итогам визита в США и встречи с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди, сообщает пресс-служба Минфина.

"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга", - заявил Данилюк.

В FinCEN заявили, что "будут активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований - единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", добавил глава Минфина.

Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепа США и Минфином Италии по организации учений для будущих работник СФР.

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