США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи для ВСУ на сумму 1,1 миллиард долларов — Reuters

28 сентября, 01:40
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По данным Reuters, в новый пакет военной помощи войду дополнительные РСЗО HIMARS (Фото:Фокус/Twitter)

По данным Reuters, в новый пакет военной помощи войду дополнительные РСЗО HIMARS (Фото:Фокус/Twitter)

Власти США готовят новый пакет военной помощи для ВСУ на сумму в 1,1 миллиард долларов для борьбы с российским агрессором.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников журналистов, о новых поставках оружия будет объявлено в ближайшие дни. Отмечается, что пакет помощи будет включать дополнительные РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства борьбы с дронами, системы борьбы с радарами.

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Ожидается, что для поставок используют деньги Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом. Это позволит администрации Байдена закупать оружие у промышленности, а не из существующих запасов оружия в США.

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18 сентября в Пентагоне сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину США передали Киеву помощь в сфере безопасности на 15,1 млрд долларов. В последний (21-й) пакет военной помощи Украине вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы Claymore, высокоточные 155-мм снаряды и так далее.

https://www.youtube.com/watch?v=Hmu-FYHJecE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Беспилотник Поставки оружия Беспилотники Война в Украине Дроны Война России против Украины РСЗО HIMARS

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