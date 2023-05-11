Запад не даст втянуть себя в войну, но продолжит поддержку Украины «сколько нужно» — Остин 11 мая, 22:18 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и НАТО «не дадут втянуть себя в войну» России против Украины, однако будут поддерживать Украину «пока она защищается».

Об этом он сказал в своем выступлении на слушаниях в Комитете Сената США по ассигнованиям для обсуждения бюджета на 2024 финансовый год, сообщает Голос Америки.

«Мы не дадим себя втянуть в войну, которую выбрал Путин, но мы будем рядом с Украиной, пока она защищается, и мы будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и возможности сдерживания», — сказал он.

Видео дня

Остин отметил, что в течение 2022 года США выделили более $32 млрд на помощь безопасности Украины для борьбы с российской агрессией.

«Это помогло удовлетворить самые неотложные потребности Украины, включая противовоздушную оборону, артиллерийские системы, танки и другую бронированную технику и другие важные возможности, — и это привело к ощутимым успехам на поле боя. За год от начала несправедливой захватнической войны со стороны России, Вооруженные Силы Украины выиграли битвы под Киевом, Харьковом и Херсоном — и они вдохновили мир своим мужеством и стойкостью», — сказал он.

Глава Пентагона обратил внимание на то, что в рамках поддержки Украины в формате «Рамштайн» союзники выделили около $20 млрд на помощь безопасности Украины, в частности, «сотни танков, тысячи [единиц] другой бронетехники, жизненно важные системы противовоздушной обороны, сотни артиллерийских систем и другие важные средства».

Он отметил, что эта поддержка будет продолжаться «столько, сколько нужно», чтобы Украина завоевала свою свободу.

Остин отметил, что США будут расширять свой военно-промышленный комплекс для обеспечения нужд безопасности Украины и поддержки собственной боеготовности.