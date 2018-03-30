Срыв боевиками перемирия на Донбассе: МИД Украины призвал ужесточить санкции против России

МИД Украины на фоне срыва боевиками пасхального перемирия на Донбассе призвал усилить антироссийские санкции.
С таким призывом выступила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Никогда не доверяйте агрессору. Очередной "режим тишины"... 57 обстрелов, три бойца ранены боевиками... Необходимо усилить санкции", - написала Беца в Twitter.
Never trust aggressor. Another "ceasefire"... 57 attacks, 3 UA WIA by Ru & proxies in Donbas. Enhanced sanctions needed pic.twitter.com/9WVjoB0yzK- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 30 марта 2018 г.
С полуночи 30 марта на Донбассе началось "пасхальное перемирие". В штабе АТО заявили, что с начала суток боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня.
В результате огня боевиков двое украинских военных были ранены, еще один - получил боевую травму.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей достигла договоренности о начале "пасхального перемирия".
Новый договор включает:
- применение дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня;
- отказ от наступательных действий и разведывательных операций;
- неприменения огня, включая ответный огонь;
- запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах, объекты инфраструктуры.
Комментарии
Правила комментирования