Срыв боевиками перемирия на Донбассе: МИД Украины призвал ужесточить санкции против России

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Зафиксировано 57 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков

Зафиксировано 57 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков

МИД Украины на фоне срыва боевиками пасхального перемирия на Донбассе призвал усилить антироссийские санкции.

С таким призывом выступила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Никогда не доверяйте агрессору. Очередной "режим тишины"... 57 обстрелов, три бойца ранены боевиками... Необходимо усилить санкции", - написала Беца в Twitter.

С полуночи 30 марта на Донбассе началось "пасхальное перемирие". В штабе АТО заявили, что с начала суток боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня.

 В результате огня боевиков двое украинских военных были ранены, еще один - получил боевую травму.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей достигла договоренности о начале "пасхального перемирия".

Новый договор включает:

  • применение дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня;
  • отказ от наступательных действий и разведывательных операций;
  • неприменения огня, включая ответный огонь;
  • запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах, объекты инфраструктуры.
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