США высоко оценили навыки пилотов из Украины, программу на F-16 могут «значительно сократить» — Воздушные силы 6 апреля, 13:12 F-16 в Польше, 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

США высоко оценили навыки украинских пилотов, тестировавших возможность научиться управлять многоцелевыми истребителями. В будущем программу подготовки на F-16 для них могут «значительно сократить».

Об этом командующий авиацией Военно-воздушных сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов заявил в эфире телемарафона в четверг, 6 апреля.

«Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высока», — рассказал он.

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По словам Голубцова, в конце отчета американцы указали, что для украинских пилотов программу переобучения на самолетах F-16 по сравнению со стандартными могут «значительно сократить».

Список готовых к обучению пилотов и инженерного состава уже есть. Его составляли, учитывая владение английским языком, умение воевать и опыт. Пилотов могут переобучать небольшими группами, сказал Голубцов.

В начале марта в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что два украинских пилота прибыли в Аризону, чтобы ознакомиться с американскими специалистами для исследования их уровня знаний и умений авиаторов.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.