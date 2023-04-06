США высоко оценили навыки пилотов из Украины, программу на F-16 могут «значительно сократить» — Воздушные силы

6 апреля, 13:12
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F-16 в Польше, 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

F-16 в Польше, 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

США высоко оценили навыки украинских пилотов, тестировавших возможность научиться управлять многоцелевыми истребителями. В будущем программу подготовки на F-16 для них могут «значительно сократить».

Об этом командующий авиацией Военно-воздушных сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов заявил в эфире телемарафона в четверг, 6 апреля.

«Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высока», — рассказал он.

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По словам Голубцова, в конце отчета американцы указали, что для украинских пилотов программу переобучения на самолетах F-16 по сравнению со стандартными могут «значительно сократить».

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Список готовых к обучению пилотов и инженерного состава уже есть. Его составляли, учитывая владение английским языком, умение воевать и опыт. Пилотов могут переобучать небольшими группами, сказал Голубцов.

В начале марта в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что два украинских пилота прибыли в Аризону, чтобы ознакомиться с американскими специалистами для исследования их уровня знаний и умений авиаторов.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Истребители Обучение F-16 Пилоты Истребитель Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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