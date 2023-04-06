Диджитализация в Украине. Сколько времени можно хранить е-документы на электронных носителях 6 апреля, 19:40 Сколько времени хранить е-документы на электронных носителях (Фото:Kadir Çiftci/pexels)

Согласно ст. 13 Закона Украины от 22.05.2003 № 851-ІV Об электронных документах и электронном документообороте, субъектах электронного документооборота должны хранить электронные документы на электронных носителях информации в форме, позволяющей проверить их целостность на этих носителях.

Электронный документ – документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты. Он может быть создан, передан, сохранен и превращен электронными средствами в визуальную форму (как электронную, так и бумажную), пригодную для восприятия его содержания человеком.

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Сколько времени хранить е-документы на электронных носителях

Срок хранения электронных документов на электронных носителях информации должен быть не менее срока, установленного законодательством для соответствующих документов на бумаге, то есть не менее 1095 дней (2555 дней - для документов и информации, необходимой для осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием) в соответствии со ст. 44 НКУ.

При хранении электронных документов следует обязательно соблюдать следующие требования:

информация, содержащаяся в электронных документах, должна быть доступна для дальнейшего использования; должна быть обеспечена возможность восстановления электронного документа в том формате, в котором он был создан, отправлен или получен; при наличии должна храниться информация, позволяющая установить происхождение и назначение электронного документа, а также дату и время его отправки или получения.

Итак, электронные формы первичных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов (кроме единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), а также архив файлов отчетности, представленной контролирующим органам в электронном виде, должны храниться плательщиками налога на электронных носителях информации в форме, позволяющей осуществить проверку их целостности на этих носителях, в течение срока , установленного законодательством для хранения соответствующих документов на бумаге.