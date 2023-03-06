В Украине срочную службу могут заменить курсами специальной военной подготовки — Резников 6 марта, 12:15 Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине возможно заменят срочную службу курсами специальной военной подготовки.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

Резников считает, что, учитывая постоянные захватнические намерения России относительно Украины, всем украинцам следует быть подготовлены к возможной попытке российского реванша.

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«Я убежден, что нам нужно готовиться к изменению правового плана и в культуре поведения нашей нации после победы. К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не улетит в космос. Даже со всеми произведениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения — мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Таким образом, живет Швейцария», — сказал Резников.

Он заявил, что срочная служба в Украине может быть заменена курсами военной подготовки.

«Я убежден, что наоборот — культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком — развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов — давай. Ходить в тир — эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием», — говорит министр.

Он добавил, что сейчас нужно завершить реформу по владению огнестрельным оружием, которое, по его убеждению, должно быть у населения.

«Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает», — говорит Резников.

По словам Министра, эти вопросы обсуждаются с премьер-министром.

«Это записано в нашем плане и это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы делать. Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили», — говорит министр обороны.