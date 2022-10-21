С 1 ноября. В Украине вырастет стоимость оформления заграничного и внутреннего паспорта 21 октября, 18:47 В Украине подняли цены на оформление внутреннего и внешнего паспортов (Фото:adm.dp.gov.ua)

Во время войны было отменено положение, согласно которому для оформления паспорта необходимо обращаться только по месту регистрации.

С 1 ноября подорожает оформление паспорта и зарубежных документов. Об этом говорится в постановлении № 1180 Кабинета Министров от 14 октября 2022 года.

На период действия военного положения в Украине для удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины можно предъявлять документ, срок действия которого истек или в который своевременно не вклеена фотография.

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Кроме этого, в приложении ДІЯ появился документ который является документом, удостоверяющим личность в период действия военного положения, в форме отражения в электронной форме информации, идентифицирующей личность и содержаться в паспорте гражданина Украины и/или в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, и/или в водительском удостоверении.

В отдельных случаях производится оформление, замена утраченного паспорта или вклеивание фото.

Гражданам Украины, которые из-за войны выехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный. В частности, производить паспорта для переселенцев будут в Польше.

Выдача заявителю паспорта осуществляется территориальным органом/территориальным подразделением ГТС, уполномоченным субъектом, принявшим документы для его оформления. ( в том числе вместо утраченного или украденного), обмена паспорта.

В случае получения паспорта законным представителем/уполномоченным лицом представляется документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий гражданство.

Какие цены на оформление паспорта в Украине подняли

Для граждан, достигших 14-летнего возраста, и получающих паспорт гражданина Украины впервые — административная услуга безвозмездна.

В случае оформления вместо утраченного или похищенного обмена паспорта образца 1994 года взимается административный сбор.

Кроме того, за выдачу паспорта гражданина Украины в случае обмена вместо утраченного или поврежденного уплачивается государственная пошлина.

С 1 ноября поднимаются следующие цены на оформление паспорта:

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет с 252 до 496 грн.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 до 992 грн.

Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 до 452 грн.

Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает с 168 до 336 грн.

Оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 352 до 452 грн.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 грн до 399 грн.

Через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает с 352 до 496 грн.

Срок оформления паспорта

Паспорт выдается:

не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения;

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его срочного получения.

Паспорт, который оформляется впервые, выдается позже чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты его получения.

Проверить состояние оформления паспорта можно на сайте Государственной миграционной службы.

Напомним, 23 июня 2022 года появилась информация о том, что из-за войны процесса изготовления биометрических документов ― ID карт и паспортов начал занимать больше времени, чем раньше.