РФ отправляет срочников из Крыма воевать против Украины — представитель президента 7 мая, 06:32 Цей матеріал також доступний українською Срочники (Фото:pnp.ru)

Срочников из временно оккупированного Крыма отправляют на войну с Украиной. Полуостров полномасштабно втянут в войну.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, пишет Укринформ.



Видео дня

«Хочу сказать, что срочников очень активно с Крымского полуострова отправляют на боевые действия против нашего государства», — отметила Ташева.

По ее словам, на полуострове, только по открытым данным, «в последнее время состоялось как минимум 72 похорон» военнослужащих РФ, по подтвержденной информации, 41 человек из них — это точно выходцы из Крыма. Как подчеркнула Ташева, цифры на самом деле больше.

Она подчеркнула, что, скорее всего, погибшие на войне являются гражданами Украины, потому что в их документах значится, что они родились на территории полуострова, и если они на момент 2014 проживали там или родились там, это значит, что они граждане Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.