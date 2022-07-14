Два штурмовика за последнюю неделю. Нацгвардеец сбил пять российских самолетов с начала войны

14 июля, 22:39
На этой неделе военнослужащий из ПЗРК подбил два российских штурмовых самолета Су-25 (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

На этой неделе военнослужащий из ПЗРК подбил два российских штурмовых самолета Су-25 (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

Военнослужащий Нацгвардии сбил пять российских военных самолетов с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии Украины Алексей Надточий, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Он подчеркнул, что на этой неделе военнослужащий из ПЗРК подбил два российских штурмовых самолета Су-25.

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«На счету героя-гвардейца уже пять вражеских самолетов», — подчеркнул Надточий.

Всего, по данным Генштаба, страна-агрессор потеряла в Украине 219 самолетов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович подчеркивал, что украинские силы с начала полномасштабного вторжения РФ сбили более тысячи российских воздушных целей.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Самолеты

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