NV выяснил в Высшем антикоррупционном суде, какой суммы пока не хватает генералу СБУ Сергею Дуке, чтобы выйти из следственного изолятора.

По состоянию на утро 12 ноября за генерала СБУ Сергея Дуку, подозреваемого по делу НАБУ Карфаген, внесли 59,8 млн грн из назначенных судом 65 млн грн залога. Причем это было сделано не несколькими взносами, а посредством 1450 платежей.

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Об этом NV сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

В то же время информацию о залогодателях и диапазоне сумм редакции в ВАКС не предоставили.

На данный момент до полной суммы залога за Дуку, фигуранта расследования НАБУ и САП Карфаген, известного под прозвищем Аким, не хватает чуть более 5 млн грн.

Если исходить из скорости поступления платежей, то через два дня генерал СБУ выйдет на свободу. Ведь еще накануне вечером, по данным ВАКС, общая сумма взносов в качестве залога составляла 56,9 млн грн. То есть за период между вечером 11 ноября и 09:30 12 ноября неизвестные лица, внесшие залог, перечислили суду 2,9 млн грн.

Ранее прокурор САП Николай Карась сообщил Радио Свобода, что 10 ноября за бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Дуку внесли залог в размере 44 млн гривен от 1113 плательщиков. По его словам, люди перечисляли разные суммы — от 10−20 тыс. до 100−150 тыс. гривен.

Поздно вечером 6 ноября ВАКС избрал Дуке меру пресечения — содержание под стражей или залог в размере 65 млн грн.

Уже на следующий день УП, ссылаясь на источники в СБУ, сообщила, что среди сотрудников Службы распространяются сообщения с призывом собрать деньги на залог, в которых указаны банковские реквизиты Высшего антикоррупционного суда и номер дела.

При этом, по данным УП, сбор средств организован среди сотрудников Главного управления «Д» и Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. Источники издания сообщили, что оперативники якобы должны перечислить по 50 тыс. грн, а начальники секторов и отделов, а также их заместители — по 150 тыс. грн.

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NV обратился в пресс-службу СБУ, пытаясь получить реакцию ведомства на эту информацию, однако запрос редакции был проигнорирован.

Дело Карфаген — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген разоблачили наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, действовал под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Его участников подозревают в организации работы мошеннических кол-центров, торговле наркотиками, а также в производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Операция Карфаген 2/2 / Инфографика: NV

В тот же день около 13:00 детективы НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку. Как сообщали Украинская правда и Бабель со ссылкой на источники, также были задержаны должностные лица Нацполиции Владимир Ценов и Александр Демьянчук, а также основатель боксерского клуба Виталий Рыбалко. Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников службы, фигурирующих в расследовании.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам группировки. ВАКС заключил под стражу без права внесения залога Рыбалку, которого на записях называют Боксером, а Ценову избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. На следующий день суд арестовал без права внесения залога Демьянчука — фигуранта по прозвищу Консультант.

6 ноября прокурор САП Николай Карась заявил, что во время обыска Дука и его вооруженная охрана оказывали сопротивление детективам, а сам генерал в течение двух часов уничтожал доказательства — в частности, телефоны — с помощью топора. Позже НАБУ обнародовало фотографии уничтоженных телефонов. По заявлению бюро было открыто уголовное производство по факту сопротивления детективам; его расследует ГБР.