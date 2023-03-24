Среди раненых оккупантов растет смертность, офицеров эвакуируют в РФ — Генштаб 24 марта, 08:00 Генштаб отметил большие потери оккупационных войск РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генштаб отметил большие потери оккупационных войск РФ. Среди раненых захватчиков растет смертность.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 24 марта.

«Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала», — говорится в сообщении.

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Также Генштаб отметил, что из-за значительных потерь в госпиталях на временно оккупированной Луганской области увеличили количество койко-мест.

В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличили с 200 до 400. В

«В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию РФ вертолетами в период с 17 по 18 марта», — добавили в Генштабе.

Накануне Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.