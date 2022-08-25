Удар по Чаплино: среди погибших нашли двоих детей 25 августа, 09:36 Жертвами удара ВС РФ стали 22 человека (Фото:Днепр оперативный)

Жертвами российского удара по Чаплино Днепропетровской области стали, по меньшей мере, двое детей.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщил глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. Российская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков — 6 и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели русские ракеты. Полиция открыла уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Удар ВС РФ по Чаплино произошел 24 августа, на 31-ю годовщину Независимости Украины.

Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько вагонов пассажирского поезда и припаркованные рядом автомобили, в том числе с людьми.

Согласно последним данным, жертвами обстрела стали 22 человека. Кроме того, еще несколько десятков получили ранения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заверил, что украинская армия в ближайшее время ответит на это военное преступление.

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