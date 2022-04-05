Оккупанты деморализованы. Учащаются случаи дезертирства и отказов воевать — Генштаб

5 апреля, 08:00
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Оккупанты продолжают нести огромные потери (Фото:Генштаб)

Оккупанты продолжают нести огромные потери (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине.

Как сообщает Генштаб, оккупанты имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

«Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих ВС РФ принимать участие в войне на территории Украины», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Дезертирство Война России против Украины

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