Оккупанты деморализованы. Учащаются случаи дезертирства и отказов воевать — Генштаб
Оккупанты продолжают нести огромные потери (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине.
Как сообщает Генштаб, оккупанты имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.
«Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих ВС РФ принимать участие в войне на территории Украины», — говорится в сообщении.
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