В подразделениях оккупантов процветает пьянство и неповиновение приказам командиров — Генштаб
Генштаб сообщил о низком уровне дисциплины среди оккупантов (Фото:Генштаб)
Генштаб сообщил о низком уровне дисциплины в подразделениях российских оккупантов.
Об этом говорится в опубликованной в Facebook утренней сводке.
По имеющейся информации, командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в подразделениях, которые привлекаются и планируют привлекать к боевым действиям на территории Украины.
В оккупационных войсках РФ процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.
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