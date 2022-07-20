В подразделениях оккупантов процветает пьянство и неповиновение приказам командиров — Генштаб

20 июля, 09:00
Генштаб сообщил о низком уровне дисциплины среди оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о низком уровне дисциплины среди оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о низком уровне дисциплины в подразделениях российских оккупантов.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook утренней сводке.

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По имеющейся информации, командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в подразделениях, которые привлекаются и планируют привлекать к боевым действиям на территории Украины.

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https://www.youtube.com/embed/Y7ItazWDGhA

В оккупационных войсках РФ процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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