Оккупанты несут потери: Генштаб сообщил о росте количества погибших среди мобилизованных из Курской области

7 декабря, 08:03
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Растет количество погибших среди мобилизованных из Курской области, сообщил Генштаб (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Растет количество погибших среди мобилизованных из Курской области, сообщил Генштаб (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупационные войска РФ продолжает нести потери. Растет число погибших среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 7 декабря.

Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян, отмечает Генштаб.

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«В городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах», — говорится в сообщении.

В ноябре аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов прогнозировал в эфире Радио НВ, что следующая волна мобилизованных в России будет подготовлена хуже предыдущей.

27 ноября в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что Россия готовится к новой волне мобилизации, которая начнется 10 декабря.

https://www.youtube.com/watch?v=SE51q3YhYCs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Генштаб Курская область Война России против Украины

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