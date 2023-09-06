Среди 16 жертв российского удара по Константиновке есть один ребенок — Шмыгаль 6 сентября, 16:09 Последствия российского удара по Константиновке (Фото:Ігор Клименко/Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что среди погибших в результате российского удара по Константиновке Донецкой области есть один ребенок.

«В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них один ребенок. По меньшей мере, 20 человек ранены», — пишет он в Telegram.

Шмыгаль выразил соболезнования семьям и близким погибшим.

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На месте трагедии работают все службы. Пожар локализован.

«Российские войска — это террористы, которым не будет прощения и покоя. За все придет справедливая расплата», — сообщил премьер.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что по данным полиции, были ранены 28 человек. Один из пострадавших — спасатель.

Днем в среду, 6 сентября, российские оккупанты ударили по рынку в Константиновке Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 16 погибших.