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Сразу двух чиновников департаментов КГГА уличили в систематическом взяточничестве

5 апреля, 16:40
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Сразу двух чиновников департаментов КГГА уличили в систематическом взяточничестве - фото

СБУ

Чиновники вымогали взятки от людей с инвалидностью

Служба безопасности Украины уличила в систематическом вымогательстве взяток двух чиновников департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации. 

Как сообщили в СБУ, заведующий вместе с главным специалистом сектора по вопросам реабилитации наладили механизм получения денег от граждан с инвалидностью за выдачу разрешений на обеспечение их транспортом на льготных условиях.

Стоимость "услуг" чиновников КГГА составляла от $300 до $1 тысячи.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения ими очередной взятки.

Теги:   Чиновники Люди с инвалидностью Коррупция КГГА Киев

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