Сразу двух чиновников департаментов КГГА уличили в систематическом взяточничестве
Служба
безопасности Украины уличила в систематическом вымогательстве взяток двух чиновников
департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации.
Как сообщили в
СБУ, заведующий вместе с главным специалистом сектора по вопросам реабилитации
наладили механизм получения денег от граждан с инвалидностью за выдачу
разрешений на обеспечение их транспортом на льготных условиях.
Стоимость "услуг"
чиновников КГГА составляла от $300 до $1 тысячи.
Оперативники
спецслужбы задержали злоумышленников во время получения ими очередной взятки.