Сразу двух чиновников департаментов КГГА уличили в систематическом взяточничестве 5 апреля, 16:40 1530 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновники вымогали взятки от людей с инвалидностью СБУ

Служба безопасности Украины уличила в систематическом вымогательстве взяток двух чиновников департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации.

Как сообщили в СБУ, заведующий вместе с главным специалистом сектора по вопросам реабилитации наладили механизм получения денег от граждан с инвалидностью за выдачу разрешений на обеспечение их транспортом на льготных условиях.

Стоимость "услуг" чиновников КГГА составляла от $300 до $1 тысячи.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения ими очередной взятки.