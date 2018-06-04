"Сразу буду наказывать". Мэр Дрогобыча во время встречи с общиной избил активиста

Кучма пригрозил всем присутствующим, что не позволит называть себя лжецом

В Дрогобыче Львовской области мэр города Тарас Кучма во время встречи с общиной избил одного из активистов.

Как сообщает Форпост, причиной конфликта стала незаконная свалка на одном из коммунальных предприятий города.

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Во время обсуждения вопроса Кучма вступил в спор с одним из местных жителей, назвав его "лжецом и подлецом".

Когда же мужчина ответил ему тем же, мэр неожиданно нанес ему боковой удар в челюсть.

После этого в ситуацию вмешались присутствующие.

При этом Кучма ничего плохого в своем поведении не увидел.

"Еще раз кто-то назовет меня вором и лжецом, сразу буду наказывать, на месте", - пригрозил он.

Ранее сообщалось, что в здании Николаевского облсовета произошел конфликт между местными депутатами Фроленко и Барна, во время которого последнего избил профессиональный боксер Олег Буц.