"Сразу буду наказывать". Мэр Дрогобыча во время встречи с общиной избил активиста

В Дрогобыче Львовской области мэр города Тарас Кучма во время встречи с общиной избил одного из активистов.
Как сообщает Форпост, причиной конфликта стала незаконная свалка на одном из коммунальных предприятий города.
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Во время обсуждения вопроса Кучма вступил в спор с одним из местных жителей, назвав его "лжецом и подлецом".
Когда же мужчина ответил ему тем же, мэр неожиданно нанес ему боковой удар в челюсть.
После этого в ситуацию вмешались присутствующие.
При этом Кучма ничего плохого в своем поведении не увидел.
"Еще раз кто-то назовет меня вором и лжецом, сразу буду наказывать, на месте", - пригрозил он.
Ранее сообщалось, что в здании Николаевского облсовета произошел конфликт между местными депутатами Фроленко и Барна, во время которого последнего избил профессиональный боксер Олег Буц.
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