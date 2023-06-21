Сразу 19 жителям Херсона объявили о подозрении в коллаборационизме — Херсонская ОВА
Служба безопасности Украины (Фото:СБУ / Facebook)
СБУ объявила подозрение в коллаборационной деятельности сразу девятнадцати жителям Херсона, помогавшим россиянам в период оккупации города.
Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.
Все подозреваемые занимали должности в незаконно созданном оккупационными властями органе «экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Херсонской области».
По данным следствия, он не только выполняли возложенные на них врагом обязанности «экспертов» разных криминалистических направлений исследований, но и реализовывали планы и распоряжения оккупационных властей.
Все подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории юга Украины. За совершенное каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.