Сразу 19 жителям Херсона объявили о подозрении в коллаборационизме — Херсонская ОВА 21 июня, 22:36 Служба безопасности Украины (Фото:СБУ / Facebook)

СБУ объявила подозрение в коллаборационной деятельности сразу девятнадцати жителям Херсона, помогавшим россиянам в период оккупации города.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

Все подозреваемые занимали должности в незаконно созданном оккупационными властями органе «экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Херсонской области».

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По данным следствия, он не только выполняли возложенные на них врагом обязанности «экспертов» разных криминалистических направлений исследований, но и реализовывали планы и распоряжения оккупационных властей.

Все подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории юга Украины. За совершенное каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.