Военный эксперт: То, что произошло под Бахмутом, попадет в учебники истории, подобное в ХХI веке больше не повторится. Это бойня 29 декабря, 17:08 Украина перебросила резервы под Бахмут (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Апогей боев за Бахмут Донецкой области уже миновал, считает азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде. По его мнению, жестокость сражений вокруг этого города сравнима со временами Первой мировой войны.



Наивысшего накала бои в районе Бахмута достигли на прошлой неделе, сказал Рустамзаде в интервью НВ.

«Максимум, что могли подразделения [российской частной военной компании] Вагнера — это проникнуть на окраины города. После чего их зачистили, и нет уже такого количества людей, и того количества боеприпасов, которые могли бы увеличить накал наступательных возможностей ЧВК Вагнер на этом направлении», — пояснил он.

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Эксперт поражен тем, как россияне относятся к своему людскому ресурсу.

«То, что произошло под Бахмутом, скорее всего, попадет в учебники истории, и я думаю, что подобное в ХХI веке больше не повторится. Это бойня. Такое было только во времена Первой мировой войны, но воевать так сейчас — абсурдно и жестоко в своей иррациональности», — заявил он.

Рустамзаде прогнозирует, что боевые действия на этом участке фронта какое-то время продолжатся «по инерции», но такого сильного давления, как в последние две недели, уже не будет, тем более ЗСУ перебросили туда резервы.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. РФ бросает на это огромные силы, в основном наемников, не считаясь с потерями, однако добиться решающего успеха агрессору до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов не стратегическое, а символическое значение.

Американский Институт изучения войны указал, что к 28 декабря «вагнеровцы» и другие войска РФ, вероятно, достигли кульминации — предельного истощения сил, из-за чего они больше не способны добиться значительных оперативных успехов под Бахмутом.