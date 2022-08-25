Появились спутниковые снимки пожаров в районе ЗАЭС, из-за которых станцию отключили от энергосети
Снимки станции в захваченном Энергодаре сделали в среду, 24 августа. (Фото:European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery/Handout via REUTERS)
Появились спутниковые снимки пожаров в районе временно оккупированной Запорожской АЭС, из-за которых станцию впервые в своей истории полностью отключили от энергосети.
Снимки станции в захваченном Энергодаре сделали спутники Copernicus Sentinel-2 в среду, 24 августа.
Энергоатом уточнял, что пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС, 25 августа дважды привели к отключению последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.
Три другие линии связи российские оккупанты повредили своими обстрелами. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети.
Ранее в украинской разведке сообщали, что российские войска нарочно обстреливают территорию Запорожской тепловой электростанции, чтобы поднять в воздух облака радиоактивной пыли.
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