Появились спутниковые снимки пожаров в районе ЗАЭС, из-за которых станцию отключили от энергосети 25 августа, 19:01 Снимки станции в захваченном Энергодаре сделали в среду, 24 августа. (Фото:European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery/Handout via REUTERS)

Появились спутниковые снимки пожаров в районе временно оккупированной Запорожской АЭС, из-за которых станцию впервые в своей истории полностью отключили от энергосети.

Снимки станции в захваченном Энергодаре сделали спутники Copernicus Sentinel-2 в среду, 24 августа.

Фото: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery/Handout via REUTERS

Энергоатом уточнял, что пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС, 25 августа дважды привели к отключению последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

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Три другие линии связи российские оккупанты повредили своими обстрелами. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети.

Фото: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery/Handout via REUTERS

Ранее в украинской разведке сообщали, что российские войска нарочно обстреливают территорию Запорожской тепловой электростанции, чтобы поднять в воздух облака радиоактивной пыли.

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