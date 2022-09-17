206-й день войны — главное. Спутниковые снимки захоронения возле Изюма, взрывы под Мелитополем, «сотни» пленных россиян во время наступления 17 сентября, 22:24 В Изюме после бегства оккупантов нашли сотни могил убитых россиянами украинцев (Фото:REUTERS/Oleksandr Khomenko)

Суббота, 17 сентября — 206-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Спутниковые снимки могил в Изюме

Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки мест массового захоронения жертв РФ возле Изюма Харьковской области. Их сделали в августе и сентябре. На фото видны могилы погибших в лесополосе на въезде в город.



Видео дня

После увиденных массовых захоронений на Харьковской области в МИД Чехии, которая председательствует в ЕС, призвали создать специальный международный трибунал.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

По словам президента Владимира Зеленского, в освобожденных районах Харьковской области найдено уже более десяти пыточных в разных городах и поселках. Одна из них — в Казачьей Лопане.

Взрывы в Запорожской области

В Мелитополе раздался взрыв — местные СМИ сообщили, что партизаны подорвали железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и горючее для военной техники из АР Крым.

Как пишет РИА-Мелитополь, после инцидента российские военные начали проверять все машины, всех велосипедистов, пешеходов. О пострадавших не сообщалось.

Позже мэр города Иван Федоров сообщил о пяти взрывах в оккупированном селе Богатырь в Запорожской области. Туда накануне российские военные передислоцировали часть своей военной техники и личного состава.

Федоров отметил, что это уже второй за день взрыв вблизи баз оккупантов на юго-западном направлении. В ночь на 17 сентября военная база горела в Радивоновском заказнике под Мелитополем.



ВСУ уничтожили в Херсоне 180 россиян, оккупанты готовят пути отступления

Вооруженные силы Украины уничтожили 180 российских оккупантов в Херсоне. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела военных, пытаясь скрыть потери, заявили в Генштабе.

Там рассказали, что удар по зданию предприятия, где размещался личный состав и военная техника РФ, нанесли еще неделю назад.

Также в Генштабе заявили, что на херсонском направлении украинские военные успешно вывели из строя все переправы через Днепр — теперь оккупанты готовят себе пути отступления.

Сотни пленных россиян во время контрнаступления

Президент Владимир Зеленский назвал ориентировочное количество военных РФ, взятых в плен во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. По его словам, речь идет о "сотнях" россиян.

«Скажу открыто, у россиян больше наших пленных, чем у нас российских — военных или наемников, воюющих за Российскую Федерацию. Поэтому наша задача — пополнять „обменный фонд“. Поэтому я публично обращаюсь к российским военным — это правда будет правильно, если они пойдут в плен», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина относится к сдавшимся в плен в соответствии с Женевской конвенцией как к военнопленным.

Новости одной строкой

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.