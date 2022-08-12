Появились спутниковые снимки уничтоженных позиций оккупантов в районе ЗАЭС — фото 12 августа, 19:46 Спутниковые снимки были сделаны 7 августа (Фото:Planet Labs)

На спутниковом снимке Planet Labs можно увидеть сгоревшую палатку оккупантов в районе временно оккупированной ЗАЭС, по которой нанесли удар дроном-камидзе украинские силы 19 июля.

СNN уточняет, что спутниковые снимки были сделаны 3 июля и 7 августа.

Российские позиции в районе Запорожской АЭС, 3 июля / Фото: Planet Labs

Уничтоженные российские позиции в районе Запорожской АЭС, 7 августа / Фото: Planet Labs

20 июля оккупационные «власти» города Энергодар Запорожской области заявили об атаке на Запорожскую атомную электростанцию дронами-камикадзе.

Видео дня

22 июля украинская разведка опубликовала видео удара. По данным ГУР, в результате атаки было ликвидировано три оккупанта и 12 получили травмы, а палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.

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