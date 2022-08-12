Появились спутниковые снимки уничтоженных позиций оккупантов в районе ЗАЭС — фото
Спутниковые снимки были сделаны 7 августа (Фото:Planet Labs)
На спутниковом снимке Planet Labs можно увидеть сгоревшую палатку оккупантов в районе временно оккупированной ЗАЭС, по которой нанесли удар дроном-камидзе украинские силы 19 июля.
СNN уточняет, что спутниковые снимки были сделаны 3 июля и 7 августа.
20 июля оккупационные «власти» города Энергодар Запорожской области заявили об атаке на Запорожскую атомную электростанцию дронами-камикадзе.
22 июля украинская разведка опубликовала видео удара. По данным ГУР, в результате атаки было ликвидировано три оккупанта и 12 получили травмы, а палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.
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