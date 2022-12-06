Россияне прячут разрушенный драмтеатр Мариуполя — спутниковые снимки 6 декабря, 17:30 Разбомбленное россиянами здание драматического театра в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Россияне прячут разрушенный драматический театр во временно захваченном Мариуполе, в котором в результате российских бомбардировок погибли сотни людей.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies.

Свежие снимки были сделаны 29 ноября. На фото видно, что оккупанты пытаются скрыть руины, вокруг здания установлены высокие заграждения.

Видео дня

Фото драмтеатра 29 марта и 30 ноября / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта, когда в укрытии могли находиться около 1300 человек. По словам мэра города Вадима Бойченко, в театре погибло около 300 человек.

Агентство Associated Press провело расследование и заявляло, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории и начали вывозить из города тела погибших мирных жителей. Журналисты и власти обнаружили минимум три братские могилы в районе оккупированного города.