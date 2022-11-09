Россияне роют окопы в оккупированном Крыму — снимки со спутника 9 ноября, 22:26 Войска РФ копают окопы в районе КПП Чонгар (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Войска РФ начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма. Спутники зафиксировали оборонительные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар на границе Херсонской области и украинского полуострова.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питтет в Twitter.

«Думаю, эта тема вас удивит… Россия роет новые окопы в… северном Крыму», — пишет он.

Он уточнил, что по данным на 8 октября, войска РФ копают окопы в районе КПП Чонгар между Крымом и Херсонской областью.

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Также спутники зафиксировали окопы в северо-западной части Крыма, в районе Армянска.

«Старые траншеи ремонтируют и копают новые. На этом изображении мы видим, как экскаватор копает новую траншею», — добавил он.

Он также отметил, что в Новотроицком Херсонской области россияне также строит оборонительные сооружения.

«Многочисленные другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость», — пишет он о Херсонской области.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. Он также считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.