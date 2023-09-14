СМИ показали спутниковые снимки, которые подтверждают удар по системам ПВО оккупантов под Евпаторией

14 сентября, 15:22
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Спутниковые снимки были сделаны утром в четверг, 14 сентября. (Фото:Радио Свободы)

Спутниковые снимки были сделаны утром в четверг, 14 сентября. (Фото:Радио Свободы)

Появились спутниковые снимки, которые подтверждают украинский удар по российским позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией.

Фото опубликовала Радио Свобода.

Спутниковые снимки были сделаны утром в четверг, 14 сентября. Радио Свободы утверждает, что эти фото подтверждают украинский удар по позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией.

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Инфографика: Радио Свобода

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Его используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 миллиарда.

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Утром 14 сентября в соцсетях сообщили о новых мощных взрывах в Крыму. На фото и видео из Евпатории видно пожар и зарево. СМИ писали, что в том районе расположены несколько воинских частей, база ПВО; также неподалеку находится военный аэродром.

В министерстве обороны России заявили, что ночью над оккупированным полуостровом якобы сбили 11 беспилотников. Комментируя взрывы, в ОК Юг сказали, что идет плановая работа и военные цели оккупантов — законные.

Источники NV в Службе безопасности Украины сообщили, что взрывы в Евпатории — спецоперация контрразведки СБУ и Военно-морских сил ВСУ. Дронами и ракетами Нептун был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евпатория ПВО Спутниковые снимки Спутниковые фото Война России против Украины

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